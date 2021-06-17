Испания намерена отменить ношение масок в общественных местах
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что вскоре правительство отменит требование о ношении масок для лица в общественных местах, сообщает Европейская правда.
"Скоро мы откажемся от масок на улицах. Через несколько дней мы достигнем рубежа, когда более 15 миллионов испанцев будут иммунизированы в рамках крупнейшей кампании вакцинации в нашей истории", - сказал Санчес.
По его словам, хороший прогресс вакцинации в стране дает повод для ослабления правил использования масок.
"Через несколько недель 50% населения получат как минимум одну дозу, дорожная карта ясна и выполняется", - сказал он, имея в виду цель вакцинации 70% испанцев к концу лета.
В мае министерство здравоохранения Испании разработало совместно с 17 регионами Испании дорожную карту по отмене ограничений в преддверии летнего туристического сезона, жизненно важного для пострадавшей испанской экономики.