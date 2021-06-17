Закон о табачных изделиях: где запрещено курить

Где запрещено курение табачных изделий и какая ответственность угрожает нарушителям этой нормы рассказали в Центре по предоставлению безоплатной правовой помощи, сообщает ЛигаБизнес.

Чтобы минимизировать вредное влияние табакокурения на здоровье населения, Верховная Рада постановила Закон "О мерах относительно предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения".

В статье 13 данного Закона законодатель определяет перечень мест, где запрещается курение табачных изделий, а также электронных сигарет и кальянов. К таким местам принадлежат:

лифты и таксофоны;

помещения и территории заведений здравоохранения;

помещения и территории учебных заведений;

детские площадки;

помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;

подъезды жилых домов;

подземные переходы;

транспорт общего пользования, который используется для перевозки пассажиров;

помещениы заведений ресторанного хозяйства;

помещениы объектов культурного назначения;

помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, иных государственных учреждений;

стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств.

В то же время, кроме специально отведенных для этого мест запрет курения табачных изделий действует также:

в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;

в помещениях общежитий;

в аэропортах и на вокзалах.

В то же время и в местах и заведениях, где курение запрещено, и в специально отведенных для курения местах должна быть размещена соответствующая наглядная информация: графический знак и текст "Курение запрещено" ! "Место для курения. Курение вредит Вашему здоровью" !.

Согласно указанной статье Закона суммарная площадь специальных мест для курения не должна превышать 10 % общей площади сооружения или помещения. Кроме того, место должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией или другими средствами для удаления табачного дыма.

Важно, что на время проведения массовых мероприятий законодатель наделяет местные советы полномочиями запрещать или ограничивать курение табачных изделий.

Нарушил закон - платы штраф

В соответствии со статьей 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях курение табачных изделий в запрещенных законом местах, а также в иных местах, определенных решением соответствующего сельского, поселкового, городского совета, будет угрожать нарушителю предупреждением или наложением штрафа от трех до десяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что теперь составляет от 51 до 170 грн.

Если же лицо, которое уже привлекали к административной ответственности за указанное нарушение, совершит его повторно, штраф будет составлять от десяти до двадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 170 до 340 грн).