Литва хочет построить забор вдоль границы с Беларусью

Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что в Литве обсуждают вопрос установки забора на границе с Беларусью, поскольку в последнее время увеличились масштабы нелегальной миграции оттуда, сообщает Европейская правда.

По словам министра, такой забор может стоить 15 млн евро.

"Мы обсуждаем этот вопрос, проводим исследования возможности установки физического забора. И стоить он будет, пожалуй, 15 миллионов" , - сказала министр.

Пресс-секретарь главы МВД Лина Лауринайтите-Григене сказала, что в ходе исследования рассматривают разные варианты - забор может быть и одиночным, и двойным, с колючей проволокой или сигнализацией.

Протяженность литовско-белорусской границы - 678,8 км.

По словам Билотайте, из-за особенностей естественного рельефа забор нельзя установить вдоль всей границы. Сейчас забор установлен на 78 километрах от границы с Беларусью. Еще около 92,5 км границы - это разного рода водоемы, где забор установить не получится, поэтому его могут установить на участке еще 508 км.

По данным литовских пограничников, в этом году белорусско-литовскую границу нелегально перешли около 400 мигрантов, в основном граждане Ирака. Это в пять раз больше, чем за весь 2020 год.