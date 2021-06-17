СБУ обнаружила экс-боевика "ЛНР" в рядах Нацполиции

Служба безопасности Украины разоблачила в рядах Нацполиции Луганщины бывшего боевика незаконного вооруженного формирования "Армия Юго-Востока, сообщает СБУ.

Оперативные действия по разоблачению злоумышленника проводились во взаимодействии с подразделением внутренней безопасности Нацполиции и при содействии ГУ НП в Луганской области.

Как установили сотрудники СБУ, фигурант присоединился к Нацполиции в 2016 году, где и проходил службу до настоящего времени.

До этого, начиная с 2014 года, фигурант "служил" в незаконном вооруженном "формировании Дремова", которое в то время контролировало Северодонецк. Как только украинские воины освободили город, а боевики отошли вглубь временно оккупированных территорий, он "решил сменить сторону". Сначала скрывался на территории РФ и во временно аннексированном Крыму, а затем – вернулся в Украину.

Известно, что фигурант участвовал в обеспечении пропускного режима и дежурствах на боевых постах террористических группировок.

Кроме того, по данным правоохранителей, злоумышленник был зачислен в разведывательное подразделение боевиков, которое возглавлял гражданин РФ с позывным "Спец". Боевики "Спеца" причастны к похищениям и пыткам украинских патриотов, убийствам военнослужащих ВСУ в боевых столкновениях под Рубежным и в Новоайдарском районе.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в непредусмотренным законом вооруженных формированиях). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проверяется его причастность к совершению других преступлений в ущерб государственной безопасности и гражданам Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.