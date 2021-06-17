В США на сайтах авиакомпаний произошел сбой

В работе сайтов крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой. Это следует из данных по состоянию на утро четверга, 17 июня, сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, сообщает Корреспондент.

В частности, зафиксированы перебои в работе таких сайтов, как AmericanAirlines, SouthwestAirlines, UnitedAirlinesи DeltaAirLines.

Сбои в работе сайтов произошли около 7.52 по Киеву. Наибольшее число жалоб отмечено в работе сайта Southwest Airlines - более тысячи. На сбои в работе сайтов American Airlines, United Airlines и Delta Air Lines жалуются по 300-400 пользователей.

По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на проблемы с работой веб-сайта (60-80%), примерно 20% - на задержку вылетов, а около 10% испытывают трудности с онлайн-регистрацией на рейс.