Прогноз погоды во время матча Украина - Македония

Прогноз погоды во время матча Украина - Македония

Сборная Украины сегодня встретится с Северной Македонией во втором туре Евро-2020. Поединок пройдет в Бухаресте на Национальном стадионе, сообщает Сегодня.

Накануне матча большие опасения возникли из-за погоды в столице Румынии – синоптики обещали грозу.

Украинцы уже дважды становились жертвами стихии на чемпионатах Европы. В 2012 году в Донецке пришлось приостановить матч против Франции, а в 2016-м под проливным дождем наша команда играла с Северной Ирландией. Оба поединка, к слову, украинцы проиграли со счетом 0:2.

Что ж, опасения были не беспочвенны. Прогноз погоды на 17 июня обещает в Бухаресте дожди на протяжении всего дня. В 16:00, когда стартует матч Украина – Северная – Македония, вероятность осадков составляет 71% и идет на снижение. Добавим, что температура воздуха колеблется в районе 23-25 градуса.

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Впрочем, перед матчем главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко выразил надежду, что погода не помешает проведению матча.

"Повлиять на это мы никак не можем. Как природа распорядится, при таких условиях и будем играть. Но погода учитывается всегда. Если будет ливень, надеюсь, он не будет такой, что придется останавливать матч. Надо хотя бы иметь возможность провести игру без остановок", – признался Шева.

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