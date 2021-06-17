monobank запустил для "фопов" и айтишников новые услуги
Мобильный monobank выпустил для своих клиентов – физлиц-предпринимателей ("фопов") новый продукт – виртуальную карту-ключ. Как рассказал менеджер проекта "ФОП monobank" Алексей Путятин, в бета-версии новый продукт стал доступен с 8 июня, сообщает UBR.
"monobank автоматически выпускает номер карты к каждому счету ФЛП. Сейчас это уже более 80 тыс. клиентов… Это не карта в полном смысле, только номер для удобного приема платежей для населения", – рассказал он.
По его словам, компания создала
"простой продукт для "фопов", которым нужен дополнительный реквизит к их счетам для приема платежей через технологию "перевод по номеру карты".
Комиссию monobank не взимает, в том числе для переводов со "своих" карт, отметили в мобильном банке.
"Могут быть комиссии при переводе с карты других банков или при внесении наличных через терминалы самообслуживания, но это не наши комиссии, и мы не можем на них влиять", – подчеркнул представитель "банка без отделений".
Он рассказал о практическом применении нового сервиса. Продукт в первую очередь рассчитан на "фопов", которые продают товары или предоставляют услуги населению, и клиенты привыкли платить за перевод по номеру карты.
Одновременно с этим сооснователь monobank Олег Гороховский обнародовал еще ряд изменений в мобильном приложении.
Клиенты-предприниматели получат возможность добавить двух бухгалтеров для ведения счета. Появятся также "Реестровые платежи", чтобы
"было удобней выплачивать зарплату сотрудникам на карты monobank".
Для IT-компаний банк адаптировал сервис реестровых платежей для расчетов с ФЛП-контрагентами. По словам Гороховского, достаточно сделать один общий платеж по Украине или SWIFT-перевод от нерезидента и загрузить реестр платежей для распределения в WEB-кабинете monobank.
Он пообещал, что
"все платежи будут зачислены на счета "фопа" мгновенно". При этом банк не будет взимать комиссии.
Чтобы сменить банк для получения зарплаты, пользователям мобильного приложения monobank не нужно будет нести бумажное заявление в бухгалтерию. Прямо в смартфоне
"каждый клиент может создать заявление". Затем, отметил Гороховский, подписать документ с помощью приложения "Дія" и отправить на электронный адрес своего бухгалтера.
По его словам, около 45 тыс. клиентов
"получают зарплату на карты monobank". Он также сообщил, что в обновленной версии мобильного приложения появится возможность
"подвязать и контролировать детскую карту обоим родителям".