monobank запустил для "фопов" и айтишников новые услуги

Мобильный monobank выпустил для своих клиентов – физлиц-предпринимателей ("фопов") новый продукт – виртуальную карту-ключ. Как рассказал менеджер проекта "ФОП monobank" Алексей Путятин, в бета-версии новый продукт стал доступен с 8 июня, сообщает UBR.

"monobank автоматически выпускает номер карты к каждому счету ФЛП. Сейчас это уже более 80 тыс. клиентов… Это не карта в полном смысле, только номер для удобного приема платежей для населения" , – рассказал он.

По его словам, компания создала "простой продукт для "фопов", которым нужен дополнительный реквизит к их счетам для приема платежей через технологию "перевод по номеру карты" .

Комиссию monobank не взимает, в том числе для переводов со "своих" карт, отметили в мобильном банке.

"Могут быть комиссии при переводе с карты других банков или при внесении наличных через терминалы самообслуживания, но это не наши комиссии, и мы не можем на них влиять" , – подчеркнул представитель "банка без отделений".

Он рассказал о практическом применении нового сервиса. Продукт в первую очередь рассчитан на "фопов", которые продают товары или предоставляют услуги населению, и клиенты привыкли платить за перевод по номеру карты.

Одновременно с этим сооснователь monobank Олег Гороховский обнародовал еще ряд изменений в мобильном приложении.

Клиенты-предприниматели получат возможность добавить двух бухгалтеров для ведения счета. Появятся также "Реестровые платежи", чтобы "было удобней выплачивать зарплату сотрудникам на карты monobank".

Для IT-компаний банк адаптировал сервис реестровых платежей для расчетов с ФЛП-контрагентами. По словам Гороховского, достаточно сделать один общий платеж по Украине или SWIFT-перевод от нерезидента и загрузить реестр платежей для распределения в WEB-кабинете monobank.

Он пообещал, что "все платежи будут зачислены на счета "фопа" мгновенно" . При этом банк не будет взимать комиссии.

Чтобы сменить банк для получения зарплаты, пользователям мобильного приложения monobank не нужно будет нести бумажное заявление в бухгалтерию. Прямо в смартфоне "каждый клиент может создать заявление" . Затем, отметил Гороховский, подписать документ с помощью приложения "Дія" и отправить на электронный адрес своего бухгалтера.