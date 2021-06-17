Нафтогаз увеличил добычу газа на истощенном месторождении

Нафтогаз увеличил добычу газа на истощенном месторождении

Комплекс мероприятий по интенсификации добычи позволил за четыре года перейти от снижения добычи на истощенном Яблоновском месторождении к его росту более, чем на 18 процентов, сообщает Деловая столица.

"Дополнительные 210 млн м³ газа на истощенном Яблоновском месторождении … Комплекс мер по интенсификации добычи позволил за 4 года перейти от снижения добычи к его росту более чем 18%. А благодаря выполнению производственной программы по бурению и капитальному ремонту 4-х скважин суточный дебит вырос еще более чем 200 тыс. м³ с начала 2021", — говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаз Разведка и Добыча".

Как отметил директор дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" Александр Романчук, Яблоновское месторождение — один из ключевых активов "Нафтогаза".

"Месторождение является вторым по объемам годовой добычи в нашем портфеле и имеет значительные перспективные запасы газа, хотя уровень его истощения уже пересек отметку в 70%. В рамках новой стратегии мы планируем нарастить до 15 млрд м³ запасов газа на Яблоновском месторождении. Для этого мы создали мультифункциональную команду, которая управляет разработкой месторождения, продолжаем программу цифровизации геологических процессов и масштабирует программу интенсификации", — сказал он.

Справка. Яблоновское газоконденсатное месторождение открыли в 1977 году в пределах Лохвицкого района Полтавской области. За период эксплуатации месторождения с 1983 года из него изъято более 60 млрд м³ газа, остаточные запасы составляют 30% от первоначальных.

Особенность Яблоновского месторождения, в том, что 24 из 69 скважин находится на намытых песчаных "островах". Это уникальное инженерное решение, позволило сохранить природный баланс вблизи реки Сула и одновременно создать условия для выполнения работ в болотистой местности.

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