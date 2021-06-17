Нафтогаз увеличил добычу газа на истощенном месторождении

Комплекс мероприятий по интенсификации добычи позволил за четыре года перейти от снижения добычи на истощенном Яблоновском месторождении к его росту более, чем на 18 процентов, сообщает Деловая столица.

"Дополнительные 210 млн м³ газа на истощенном Яблоновском месторождении … Комплекс мер по интенсификации добычи позволил за 4 года перейти от снижения добычи к его росту более чем 18%. А благодаря выполнению производственной программы по бурению и капитальному ремонту 4-х скважин суточный дебит вырос еще более чем 200 тыс. м³ с начала 2021", — говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаз Разведка и Добыча".

Как отметил директор дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" Александр Романчук, Яблоновское месторождение — один из ключевых активов "Нафтогаза".

"Месторождение является вторым по объемам годовой добычи в нашем портфеле и имеет значительные перспективные запасы газа, хотя уровень его истощения уже пересек отметку в 70%. В рамках новой стратегии мы планируем нарастить до 15 млрд м³ запасов газа на Яблоновском месторождении. Для этого мы создали мультифункциональную команду, которая управляет разработкой месторождения, продолжаем программу цифровизации геологических процессов и масштабирует программу интенсификации" , — сказал он.

Справка. Яблоновское газоконденсатное месторождение открыли в 1977 году в пределах Лохвицкого района Полтавской области. За период эксплуатации месторождения с 1983 года из него изъято более 60 млрд м³ газа, остаточные запасы составляют 30% от первоначальных.

Особенность Яблоновского месторождения, в том, что 24 из 69 скважин находится на намытых песчаных "островах". Это уникальное инженерное решение, позволило сохранить природный баланс вблизи реки Сула и одновременно создать условия для выполнения работ в болотистой местности.