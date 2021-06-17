"Большая стройка" открыла хорошую дорогу к Шацким озерам

На Волыни полностью восстановили 26 км автодороги Т-03-02 Пища – Шацк – Любомль – Козин – /М-06/ согласно европейским стандартам в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка". Дорога важна тем, что ведет к известной туристической локации – Шацким озерам, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил руководитель Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

По словам главы области, работы по восстановлению автодороги к Шацким озерам продолжатся и в дальнейшем.