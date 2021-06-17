"Большая стройка" открыла хорошую дорогу к Шацким озерам
На Волыни полностью восстановили 26 км автодороги Т-03-02 Пища – Шацк – Любомль – Козин – /М-06/ согласно европейским стандартам в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка". Дорога важна тем, что ведет к известной туристической локации – Шацким озерам, сообщает УНИАН.
Об этом сообщил руководитель Волынской ОГА Юрий Погуляйко.
По словам главы области, работы по восстановлению автодороги к Шацким озерам продолжатся и в дальнейшем.
"Всего в этом году в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" планируется отремонтировать 45,5 км дороги Т-03-02 Пища - Шацк - Любомль - Владимир-Волынский - Павловка - Горохов - Берестечко - Козин - /М-06/ на отрезке от Пищи до Любомля Ковельского района", - отметил Юрий Погуляйко.