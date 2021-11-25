6 действенных упражнений с резинками: как накачать ягодицы
Эластичные фитнес-резинки – отличный способ для прокачки ягодиц. И еще одно преимущество такой тренировки заключается в том, что упражнения с резинками можно легко выполнять дома, сообщает 24 Канал.
В период пандемии коронавируса популярность домашних тренировок возросла. Любители фитнеса не хотят терять форму, а один из самых доступных и действенных вариантов – занятия с фитнес-резинками. Тренер Катя Качан показала 6 эффективных упражнений на ягодицы.
Как накачать ягодицы: 6 упражнений с фитнес-резинкой
- Шаги в сторону: 45 секунд;
- Приседания: 45 секунд;
- Шаг + приседания: 45 секунд;
- Мостик: 45 секунд;
- Отвод правой ноги: 45 секунд;
- Отвод левой ноги: 45 секунд;
- Движения ногами в сторону: 45 секунд.
Все упражнения нужно выполнять по 45 секунд с отдыхом между упражнениями 15 секунд . Делайте 3 круга с 1 минутой перерыва между ними.