Названы лучшие фильмы 2021 года по версии The Guardian
Британское издание The Guardian составило список с лучшими фильмами первого полугодия 2021 года. В него вошло 29 лент, среди которых: "Круэлла", "Отец", "Тихое место 2", "Лига справедливости Зака Снайдера" и многие другие, сообщает Обозреватель.
Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте издания. В него также попала кинолента Хлои Чжао "Земля кочевников", которая стала триумфатором Оскара 2021.
- "Круэлла"
Все события фильма происходят в Лондоне в 1970 годах. Молодая швея Эстелла начинает покорять британский мир моды. Она сталкивается с величественной баронессой фон Хельман, главой престижного модного дома, что становится началом восхождения преступной Круэллы.
- "Отец"
Главный герой – пожилой мужчина Энтони. Он страдает от прогрессирующей деменции, поэтому его дочь Энн решает переехать в квартиру отца, чтобы за ним ухаживать. Однако обычные домашние работы даются ей сложно, ведь Энтони убежден: все это она делает только для того, чтобы отобрать у него жилье. Но в конце мужчина задумывается, а кем же он является.
- "Тихое место 2"
По сюжету фильма, семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. После схватки с существами в собственном жилище, они окажутся лицом к лицу с ужасами внешнего мира. Ступив в неизвестность, семья выясняет, что создания, которые охотятся на звук, – не единственная угроза за пределами безопасного места.
- "Лига справедливости Зака Снайдера"
События развиваются после смерти Супермена в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Бэтмен, Чудо-женщина, Флэш, Аквамен и Киборг объединяются в Лигу справедливости, чтобы защитить мир от вторжения Степного волка и его армии парадемонив.
- "Земля кочевников"
По сюжету, в городке Эмпайр закрывают завод. Без работы остаются многие американцы, которые вынуждены покинуть родные дома и искать какие-то сезонные работы, чтобы выжить. Среди таких кочевников – вдова Фрэн, которой не было смысла оставаться в городе. Дом она променяла на трейлер, а в путешествии по штатам нашла настоящую семью из таких же кочевников.
Лучшие фильмы 2021 года по версии The Guardian
- "Белый тигр" (The White Tiger).
- "Дорогие товарищи!" (Dear Comrades!).
- "Куда ты идешь, Аида?" (Quo Vadis, Aida?).
- "Аферистка" (I Care a Lot).
- "Иуда и черный Мессия" (Judas and the Black Messiah).
- "Лига Справедливости Зака Снайдера" (Zack Snyder's Justice League)
- "В память о моем отце" (Memories of My Father).
- "Аммонит" (Ammonite).
- "Годзилла против Конга" (Godzilla vs Kong).
- "Минари" (Minari).
- "Обычное преступление" (A Common Crime).
- "Зависнуть в Палм-Спрингс" (Palm Springs).
- "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman).
- "Черный медведь (Black Bear).
- "Лабиринты кинематографа" (Labyrinth of Cinema).
- "Без отличительных черт" (Identifying Features).
- "Земля кочевников" (Nomadland).
- "Слуги "(Servants).
- "Человеческий голос" (The Human Voice).
- "Пес, который не молчит" (The Dog Who Wouldn't Be Quiet).
- "Тихое место 2" (A Quiet Place Part II).
- "Прощание со Сталиным "(State Funeral).
- "Редкие звери "(Rare Beasts).
- "Круэлла" (Cruella).
- "Первая корова" (First Cow)
- "Убийство двух любовников" (The Killing of Two Lovers).
- "Гунда" (Gunda).
- "После любви" (After Love).
- "Отец" (The Father).