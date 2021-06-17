Названы лучшие фильмы 2021 года по версии The Guardian

Британское издание The Guardian составило список с лучшими фильмами первого полугодия 2021 года. В него вошло 29 лент, среди которых: "Круэлла", "Отец", "Тихое место 2", "Лига справедливости Зака Снайдера" и многие другие, сообщает Обозреватель.

Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте издания. В него также попала кинолента Хлои Чжао "Земля кочевников", которая стала триумфатором Оскара 2021.

"Круэлла"

Все события фильма происходят в Лондоне в 1970 годах. Молодая швея Эстелла начинает покорять британский мир моды. Она сталкивается с величественной баронессой фон Хельман, главой престижного модного дома, что становится началом восхождения преступной Круэллы.

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"Отец"

Главный герой – пожилой мужчина Энтони. Он страдает от прогрессирующей деменции, поэтому его дочь Энн решает переехать в квартиру отца, чтобы за ним ухаживать. Однако обычные домашние работы даются ей сложно, ведь Энтони убежден: все это она делает только для того, чтобы отобрать у него жилье. Но в конце мужчина задумывается, а кем же он является.

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"Тихое место 2"

По сюжету фильма, семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. После схватки с существами в собственном жилище, они окажутся лицом к лицу с ужасами внешнего мира. Ступив в неизвестность, семья выясняет, что создания, которые охотятся на звук, – не единственная угроза за пределами безопасного места.

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"Лига справедливости Зака Снайдера"

События развиваются после смерти Супермена в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Бэтмен, Чудо-женщина, Флэш, Аквамен и Киборг объединяются в Лигу справедливости, чтобы защитить мир от вторжения Степного волка и его армии парадемонив.

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"Земля кочевников"

По сюжету, в городке Эмпайр закрывают завод. Без работы остаются многие американцы, которые вынуждены покинуть родные дома и искать какие-то сезонные работы, чтобы выжить. Среди таких кочевников – вдова Фрэн, которой не было смысла оставаться в городе. Дом она променяла на трейлер, а в путешествии по штатам нашла настоящую семью из таких же кочевников.

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Лучшие фильмы 2021 года по версии The Guardian