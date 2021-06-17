Райффайзен Банк Аваль официально сменил название
АО "Райффайзен Банк Аваль" официально меняет название на "Райффайзен Банк" с соответствующими изменениями в уставе банка и госреестре.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Райффайзен Банк продолжает выполнять все обязательства как правопреемник Райффайзен Банка Аваль и работает в обычном режиме.
"В связи с переименованием банка не нужно обращаться в отделения, перевыпускать карточки или переоформлять ранее поданные документы", - говорится в сообщении.