Райффайзен Банк Аваль официально сменил название

АО "Райффайзен Банк Аваль" официально меняет название на "Райффайзен Банк" с соответствующими изменениями в уставе банка и госреестре.

Об этом сообщила пресс-служба﻿ банка.

Райффайзен Банк продолжает выполнять все обязательства как правопреемник Райффайзен Банка Аваль и работает в обычном режиме.