Обнародовали видео смертельной аварии на канатной дороге в Италии

В Италии впервые показали видео момента смертельной аварии на канатной дороге Стреза-Моттароне, которая произошла 23 мая. В результате ЧП погибли 14 человек, сообщает Обозреватель.

На кадрах с камер наблюдения видна кабина, которая вот-вот приземлится на вершине станции. Как вдруг рвется буксирный трос.

Через несколько секунд падения кабина сталкивается со столбом и приземляется на землю среди высокого леса. Она претерпела существенные повреждения при падении и почти полностью смялась. Внутри находились люди.

Отметим, что канатную дорогу построили еще в 1970 году. Ее закрыли в 2014 году на реконструкцию и открыли снова в августе 2016 году. На время карантина она не работала и открылась только 24 апреля.

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