BMW начала испытания водородного кроссовера

Немецкая компания BMW запустила программу испытаний водородного кроссовера i Hydrogen NEXT. Новинка позволит наладить в будущем серийный выпуск машин на топливных элементах, сообщает Обозреватель.

У компании BMW большой опыт работы с водородом. Первые эксперименты стартовали еще в 1979 году. Первоначально планировалось использовать его непосредственно в качестве топлива. Однако, целый ряд технических трудностей заставил компанию сместить акценты в сторону водородных топливных элементов Fuel Cell.

Спустя 2 года исследований и лабораторных испытаний автомобиль отправился на дорожные тесты. Источник: BMW

В 2019 году на автошоу во Франкфурте компания представила кроссовер i Hydrogen NEXT на базе модели Х5 с Fuel Cell. Спустя 2 года исследований и лабораторных испытаний автомобиль отправился на дорожные тесты.

BMW i Hydrogen NEXT – это электромобиль, в котором водород используется не в виде топлива, а как источник получения электроэнергии в процессе химической реакции соединения с кислородом. На "выходе" – Н2О и электричество, питающее тяговый электромотор и заряжающее батарею.

Еще одним преимуществом водородной технологии заключается в практичности, ведь на заправку бака водородом, требуется всего несколько минут, как и в случае с бензином или дизелем.

Экспериментальный BMW i Hydrogen NEXT объединяет в себе технологии Fuel Cell с пятым поколением электрической платформы BMW eDrive, которая уже используется в электромобилях X3, iX и i4. В результате химической реакции система генерирует мощность 125 кВт (170 л.с.), которая отправляется к батарее и электродвигателю.

Схема расположения узлов и агрегатов водородного BMW i Hydrogen NEXT. Источник: BMW

За счет запаса энергии батареи пиковая мощность может достигать 275 кВт (374 л.с.), что сопоставимо с отдачей обычного 6-цилиндрового бензинового мотора. В центральном тоннеле и под задними сиденьями располагаются два бака из композитного материала (CFRP) с водородом общим весом 6 кг. Газ находится в них под давлением в 700 бар.

Дорожные тесты кроссовера дадут возможность получить практический опыт использование технологии Fuel Cell. Источник: BMW

Программа испытаний позволит компании BMW к концу 2022 года начать мелкосерийное производство автомобилей с технологией Fuel Cell. Обширные дорожные тесты кроссовера дадут возможность получить практический опыт использование экологически чистой технологии.