Штамм коронавируса "Дельта" может вызвать новую волну пандемии в Украине

Новая волна пандемии коронавируса, вызванная штаммом "Дельта", может накрыть Украину еще до начала осени. К такому выводу пришли украинские ученые, смоделировав ситуацию на основе математических расчетов, сообщает Радио Свобода.

Ряд ученых из Национальной академии наук Украины, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Винницкого национального технического университета и Национальной академии медицинских наук Украины обеспокоены стремительным распространением штамма коронавируса "Дельта", в частности, в России. По их информации, в соседней стране этот штамм инфицировал каждого четвертого больного.

В течение двух с половиной месяцев украинские ученые анализировали ситуацию с распространением коронавируса в Украине и мире, поэтому отметили " опасность этих процессов для Украины" , сообщает страница Национальной академии наук Украины.

Ученые предполагают, что новая волна заболеваемости может прийти из восточных областей Украины. По их прогнозам, она будет более мощной, чем предыдущие через контагиозность (заразность) "Дельты".

Ученые также рекомендуют усилить контроль за миграционными потоками между Украиной и государствами, в которых циркулирует этот штамм вируса.

Что известно об "индийском штамме" или "Дельта"?

Штамм "Дельта" впервые зафиксировали в Индии, из-за чего он также известен как индийский штамм. Сейчас его обнаружили в 74 странах мира. Активно он циркулирует в России, Великобритании и Португалии.

По оценкам медиков, штамм "Дельта" в 1,6 раза заразнее, чем штамм «Альфа», который впервые обнаружили в Великобритании. "Дельта" вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных.

Сейчас в мире зафиксировали 4 штаммы коронавируса, которые ВОЗ решила назвать буквами греческого алфавита:

британский "Альфа"

южноафриканский "Бета"

бразильский "Гамма"

индийский "Дельта".

Эпидемическая ситуация в России

За последнюю неделю в Москве и Санкт-Петербурге наблюдается вспышка заболеваемости на коронавирус. Московские власти заявили, что количество стационарных больных за несколько дней выросло на 70%, а чиновники Санкт-Петербурга не публикуют свежих официальных данных о количестве госпитализированных пациентов.

Российские ученые связывают волну инфицирования с штаммом «Дельта», однако они утверждают, что нельзя говорить о существенных изменениях в ходе заболеваемости. По их словам, количество тяжелых пациентов растет из-за того, что увеличивается общее количество больных.

Какой прогноз для Украины?

Украинцы перенесли две мощные волны COVID-19:

осенне-зимнюю, вызванную "классическим" китайским штаммом

весеннюю, которую обусловил британский штамм.

Стоит ли Украине ожидать третьей вспышки от индийского штамма "Дельта" - пока прогнозировать сложно, заметила в беседе с Радио Свобода доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Алла Мироненко. Сейчас есть основания говорить о стабилизации эпидемической ситуации.

"Ничего не могу сказать о математическом подходе к ситуации с ковидом, но могу утверждать с точки зрения эпидемиологии, - отметила Алла Мироненко, - тот, кто перенес классический или британский штамм, то маловероятно, что заболеет индийским.

Никто не даст гарантии, что человек не заболеет, но по крайней мере он не попадет в больницу, в реанимацию и не погибнет. Группа риска - лица, которые не сталкивались с ковидом. Но еще есть время до осени, чтобы получить прививку".

Вирусолог считает маловероятным тот факт, что вирусные мутации вызывают более тяжелое течение коронавируса.

"Когда в феврале британский штамм начинал у нас распространяться, то также говорили, что он более заразен. Но что мы увидели? У британского был сокращен механизм передачи от человека к человеку (до 3 дней). То есть люди скорее инфицировали друг друга. Это сказалось на стремительном росте заболеваемости, но он так же быстро снижался" , - рассказывает Алла Мироненко.

По ее словам, сейчас Украина достигла тех показателей, которые были летом прошлого года.

А правительство хоть и продолжило карантин до конца августа, однако установило "зеленый" уровень эпидемической опасности на всей территории государства.

Надежда Константинова