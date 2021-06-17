"Налог на Google" повысит цены на подписки

Так называемый налог на Google в Украине уравнял условия для украинских и зарубежных компаний, поэтому отрегулирует рынок интернет-услуг, сообщает Сегодня.

Это поможет развиваться отечественному бизнесу. А подорожание популярных сервисов вряд ли составит всю сумму НДС (20% от стоимости услуги). Такое мнение высказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сейчас уравняли условия для украинских и зарубежных компаний. То есть появилась единая и прозрачная система координат. Ведь украинские компании и так платят НДС. У нас есть очень крутые украинские компании, которые активно развиваются... Теперь условия равны. Мне кажется, это хорошо... [Иностранные] компании, скорее всего, не поднимут стоимость своих услуг на всю сумму НДС – это отрегулирует сам рынок", – сказал Федоров.

Он также уточнил, что Украина – не первая страна, которая вводит налог такого рода. По данным Федорова, уже более 80 государств внедрили похожие подходы.

Напомним, принятый Верховной Радой закон о "налоге на Google" вводит обязанность для крупных иностранных компаний платить налоги за предоставление электронных услуг на территории Украины. В частности, это 20% НДС.

Эксперты цифрового рынка считают, что компании полностью переложат эти расходы на конечных потребителей. То есть, по их мнению, для украинцев подорожают примерно на 20%:

подписки на Netflix, Apple music, Youtube music и другие видео-, кино- и музыкальные сервисы.

подписки на интернет-журналы и фотобанки;

платные приложения в Google Play или App Store, в том числе игры;

платные стикеры и звонки на стационарные телефоны в Viber или Skype;

увеличение объема облачного хранилища или места в почтовом ящике (например, Gmail);

доступ к базам данных;

доступ к интернет-телевидению;

услуги дистанционного обучения через интернет, где ученики выполняют задания онлайн, а оценки выставляются автоматически.

Продукция, которая была бесплатной, такой и останется.