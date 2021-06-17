Топ-10 самых популярных компактных авто в Украине

В больших по размеру автомобилях не каждый водитель будет чувствовать себя себя комфортно. Особенно это касается начинающих, которые только получили права и могут не справиться с крупногабаритной машиной, сообщает Обозреватель.

Для таких людей идеально подойдут автомобили В-класса. Они крупнее, например, Daewoo Matiz и меньше Volkswagen Golf. Ниже приведен список из 10 машин этого класса, которые чаще всего покупали в Украине в 2021 году.

Renault Sandero – самый популярный автомобиль В-класса в Украине в 2021 году. Источник: Википедия

Самым популярным автомобилем В-класса стал Renault Sandero, которого приобрели с начала года 2154 единицы. Он стоит от 11 530 до 14 000 долларов. Вторым по популярности является еще одно авто этой мари – Logan. Его приобрели 2037 единиц и стоит он от 11 836 до 15 780 долларов.

Peugeot 301 приобрели более тысячи экземпляров. Источник: Википедия

В пятерку также вошли Peugeot 301, которого приобрели 1037 единиц по цене от 13 619 долларов, Ravon R4 – 653 единицы от 10 055 долларов и Citroen C-Elysee – 462 единицы от 13 191 долларов.

Кроме них в топ-10 попали еще Skoda Fabia (приобретено 384 единицы от $15 700), Citroen C3 (347 единиц от $14 260), Hyundai Accent (280 единиц от $15 058), Seat Ibiza (188 единиц от $17 410 ) и KIA Rio (141 единица от $15 700).