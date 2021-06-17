Сервис OnlyFans сделал выходца из Украины миллиардером

Владелец популярной у производителей эротического контента платформы OnlyFans Леонид Радвинский стал долларовым миллиардером. Американский Forbes оценил его состояние в $1,8 млрд, сообщает UBR.

В прошлом году выручка сервиса выросла на 540% в годовом выражении и составила $400 млн, число платящих пользователей увеличилось более чем на 500%, до 82 млн человек, а количество активных авторов – до 1,6 млн человек.

39-летний Радвинский является выходцем из Украины. О его биографии мало что известно, кроме того, что родился в Одессе и переехал вместе с семьей в США в возрасте 6 лет.

В начале 2000-х он создал базу веб-сайтов с ссылками на материалы для взрослых. Они позволяли ему зарабатывать, взимая с партнеров (владельцев аналогичных веб-страниц и порносайтов) плату за каждый клик. По данным Internet Watch Foundation, ни один из сайтов не был связан с нелегальными материалами.

В 2018 году Радвинский приобрел 75% акций платформы OnlyFans, которую создал британский предприниматель Тимом Стокли в 2016 году.

На сегодня "создатели контента" OnlyFans в основном порнозвезды – регистрируют учетные записи через платформу компании и взимают со зрителей абонентскую плату в размере от $4,99 до $49,99 в месяц. Особую популярность сервис обрел после начала пандемии.