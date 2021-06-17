В 29 странах обнаружен новый штамм коронавируса, – ВОЗ

Новый штамм коронавируса Lambda обнаружен в 29 странах, по большей части – в Южной Америке, где, как предполагается, он и возник, ссылаясь на международные источники, сообщает УНИАН.

Как отметила ВОЗ, штамм Lambda, впервые обнаруженный в Перу, 14 июня был признан "вариантом, вызывающим интерес" в связи с его "повышенной распространенностью" в Южной Америке.

По данным властей Перу, Lambda получил широкое распространение в этой стране, и 81% всех случаев COVID-19, выявленных с апреля 2021 г., был вызван именно этим штаммом.

В Чили этот штамм был обнаружен в 32% всех проанализированных случаев за последние 60 дней. Он по распространенности уступает лишь штамму Gamma, впервые обнаруженному в Бразилии. О повышенной распространенности нового штамма сообщили также другие страны, включая Аргентину и Эквадор.

Как отметила ВОЗ, штамм Lambda содержит мутации, которые могут повысить заразность вируса или усилить его устойчивость к антителам.

Тем не менее, как заявила ВОЗ, данных о новом штамме пока недостаточно. Для более полного понимания штамма Lambda требуются дополнительные исследования.

В отличие от "вариантов, вызывающих беспокойство" , о которых часто пишут мировые СМИ, "варианты, вызывающие интерес" , отслеживаются медицинскими организациями, однако пока не определены как варианты, несущие значительную угрозу для общественного здравоохранения.