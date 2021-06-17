В США пилот снял, как выглядит смерч с воздуха

Пилот Дэвид Эванс из Оклахомы, США, облетел смерч на своем планере, попутно сняв происходящее на видео. Ролик выложили на YouTube, он быстро стал вирусным, сообщает Лига.net.

По словам Эванса, вначале погода была ясной и ничто не предвещало появления торнадо, но потом в воздухе образовался смерч и он решил снять его на видео.

Вероятно, это был наземный смерч, который формируется не из-за грозы, а просто может образовываться под кучево-дождевыми облаками.