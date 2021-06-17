Биткоин попал под критику Всемирного банка, курс просел

Всемирный банк (ВБ) не будет помогать официальному внедрению биткоина в Сальвадоре, хотя правительство этой страны обращалось в организацию за поддержкой, сообщает Сегодня.

В качестве причины отказа ВБ назвал проблемы криптовалюты с прозрачностью и экологией.

"Хотя правительство действительно обращалось к нам за помощью по биткоину, это не то, что Всемирный банк может поддержать, учитывая недостатки [биткоина] в плане окружающей среды и прозрачности" ,- сообщил Всемирный банк агентству Reuters.

Ранее министр финансов Сальвадора Алехандро Селайя заявлял, что страна обратилась к ВБ за технической помощью после принятия решения использовать криптовалюту в качестве платежного средства наряду с долларами США.

После критики со стороны Всемирного банка, курс биткоина просел ниже 40 тыс. долларов. Утром 17 июня главная криптовалюта торгуется на уровне 39,2 тыс. долларов за монету. Суточное падение составляет более 2%.

Подход Сальвадора вызывал недоумение не только у Всемирного банка. Например, по мнению аналитиков JPMorgan, решение властей относительно биткоина может поставить под угрозу отношения с Международным валютным фондом (МВФ). Правда, власти Сальвадора это отрицают и уверяют, что никакой неопределенности с программой МВФ у них нет.