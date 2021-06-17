5 советов и рецепт правильной ухи на костре

Пикник – это не только шашлык и разнообразная еда, приготовленная на мангале и гриле, на пикнике можно попробовать уху. Все, что вам потребуется, – рыба, овощи и любимые специи. Но с таким, казалось бы, простым блюдом, тоже нужно уметь обращаться, то есть правильно его приготовить. 5 лайфхаков по этому поводу и рецепт ухи на костре найдете ниже, сообщает Сегодня.

Как приготовить уху на костре – 5 лайфхаков

Чтобы уха была более прозрачной, надо снимать пенку, которая образовывается при варке. А чтобы избежать появления пенки (или уменьшить ее количество), надо рыбу перед варкой обдать кипятком. При варке надо стараться сильно не мешать уху, чтобы не ломать кусочки рыбы. Но пару раз перемешать все-таки стоит, чтобы блюдо стало более насыщенным по вкусу. Если вы делаете уху дома из замороженной рыбы, то ее требуется предварительно разморозить, либо класть не в кипяток, а в холодную воду, и пока она нагревается, рыба разморозится. Смотрите, чтобы рыба в конце не начала разваливаться, ведь принято подавать уху с цельными кусочками. После того, как уха сварилась, можно завернуть котелок или кастрюлю в полотенце (или любую ткань) и дать постоять минут 15-20. Тогда она станет более насыщенной по вкусу.

Уху в домашних условиях готовить можно точно так же, как и в походе, просто полено в готовке уже не будет "участвовать". А морковь и лук можно запечь в духовке либо прямо на плите – опять-таки, до темной корочки.

Уха на костре в казане

Ингредиенты:

5 л воды

2 кг свежей речной рыбы

2-3 моркови

1-2 шт. репчатого лука

4 картофелины

соль, черный перец

лавровый лист, укроп, петрушка

Способ приготовления: