5 советов и рецепт правильной ухи на костре
Пикник – это не только шашлык и разнообразная еда, приготовленная на мангале и гриле, на пикнике можно попробовать уху. Все, что вам потребуется, – рыба, овощи и любимые специи. Но с таким, казалось бы, простым блюдом, тоже нужно уметь обращаться, то есть правильно его приготовить. 5 лайфхаков по этому поводу и рецепт ухи на костре найдете ниже, сообщает Сегодня.
Как приготовить уху на костре – 5 лайфхаков
- Чтобы уха была более прозрачной, надо снимать пенку, которая образовывается при варке. А чтобы избежать появления пенки (или уменьшить ее количество), надо рыбу перед варкой обдать кипятком.
- При варке надо стараться сильно не мешать уху, чтобы не ломать кусочки рыбы. Но пару раз перемешать все-таки стоит, чтобы блюдо стало более насыщенным по вкусу.
- Если вы делаете уху дома из замороженной рыбы, то ее требуется предварительно разморозить, либо класть не в кипяток, а в холодную воду, и пока она нагревается, рыба разморозится.
- Смотрите, чтобы рыба в конце не начала разваливаться, ведь принято подавать уху с цельными кусочками.
- После того, как уха сварилась, можно завернуть котелок или кастрюлю в полотенце (или любую ткань) и дать постоять минут 15-20. Тогда она станет более насыщенной по вкусу.
Уху в домашних условиях готовить можно точно так же, как и в походе, просто полено в готовке уже не будет "участвовать". А морковь и лук можно запечь в духовке либо прямо на плите – опять-таки, до темной корочки.
Уха на костре в казане
Ингредиенты:
- 5 л воды
- 2 кг свежей речной рыбы
- 2-3 моркови
- 1-2 шт. репчатого лука
- 4 картофелины
- соль, черный перец
- лавровый лист, укроп, петрушка
Способ приготовления:
- Доводим до кипения воду в котелке, кладем черный душистый перец, лавровый лист.
- Запекаем на костре морковь и лук на шампуре, чтобы у них образовалась темная корочка, нарезаем крупными кусками. Именно они осветляют цвет ухи. Картофель режем крупными дольками, кладем все в закипевшую воду.
- Рыбу чистим, потрошим, убираем жабры и глаза. Мелкую рыбу закладываем в кипяток целиком, крупную нарезаем (но не мелко). Варим около 30 минут.
- За 5 минут до окончания приготовления закладываем мелко нарубленную зелень, соль, наливаем стопку водки – она слегка "гасит" выраженный вкус и запах рыбьего жира. При этом огонь немного "уменьшаем", раздвинув поленья в костре. Любители острых блюд могут положить также красный перец.
- В конце буквально на секунду макаем в уху полено, взятое из горящего костра. Оно дает приятный запах дыма.
- Овощи можно вынуть из ухи, нарезав для подачи на более мелкие кусочки, а можно и оставить в ней.