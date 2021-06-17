В Австралии еще больше ограничили применение вакцины AstraZeneca

В Австралии вакцину AstraZeneca будут использовать исключительно для прививания людей старше 60 лет. Об этом решении заявил министр здравоохранения страны Грег Хант, пишут международные СМИ.

В ведомстве отметили, что на 3,3 млн эпизодов вакцинирования препаратом пришлось 60 случаев образования тромбов, 2 из которых закончились смертью.

“Новые исследования показали, что в возрастной группе 50-59 лет наблюдаются редкие случаи синдрома тромбоцитопении. Правительство ставит безопасность граждан во главу угла, поэтому использование AstraZeneca будет в очередной раз ограничено”, – подчеркнул глава австралийского Минздрава.

В апреле применение британо-шведского препарата одобрили только для людей старше 50 лет.

По мнению экспертов, данное ограничение приведет к сдвигу графиков вакцинации населения Австралии и поставит под сомнение обещания властей обеспечить каждого жителя страны как минимум одной прививкой от COVID-19 до конца 2021 года.