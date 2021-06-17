Заседание СНБО перенесут на неделю, – Арахамия

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) перенесет на неделю свое заседание, касающееся аудита разрешений на пользование недрами, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Интерфакс-Украина.

"Есть много вопросов, но в первую очередь готовится СНБО по вопросам недр... По состоянию на сейчас аудит на 95% уже готов... Вчера я видел, что по аудиту еще продолжается процесс, поэтому думаю, что (заседание СНБО – прим. ред.) будет перенесено на неделю. То есть в эту пятницу, вероятнее всего, его не будет", – сказал Арахамия журналистам в четверг.

Как сообщалось, СНБО 19 марта принял решение провести аудит всех разрешений на пользование недрами с 1994 года.