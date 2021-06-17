Как почистить утюг от накипи и нагара: 7 действенных советов

Некоторые производители современных утюгов утверждают, что их техника не требует обслуживания со стороны потребителя. Однако жесткая вода, синтетические ткани, использование прибора не по инструкции вносят коррективы и опровергают подобные самоуверенные заявления. Самые распространенные проблемы, которые мешают гладить одежду и сокращают срок службы прибора, это накипь внутри и налет на подошве, сообщает 24 Канал.

Как почистить утюг правильно? Рассмотрим наиболее эффективные способы очистки утюга.

Как почистить утюг от накипи внутри?

Если в утюг наливается не чистая дистиллированная, а обычная водопроводная вода, то со временем внутри образуется налет. Чтобы избежать подобных неприятностей, используйте проверенные народные методы.

Как почистить утюг лимонной кислотой?

Обычно накипь образуется внутри металлических деталей, расположенных над подошвой и добраться до них не так просто. Поможет раствор лимонной кислоты.

Слейте всю воду из прибора;

В стакане воды растворите две столовые ложки лимонной кислоты;

Залейте полученную смесь в утюг;

Нагрейте прибор и гладьте до тех пор, пока не выйдет вся накипь.

Проверить чистоту внутри утюга можно слив жидкость. Если вода грязная, процедуру нужно повторить. Вместо лимонной кислоты с водой можно использовать сильно газированную минеральную воду. Наличие кислот в составе напитка поможет растворить нежелательный осадок внутри утюга.

Как почистить утюг уксусом?

Еще один помощник в борьбе с накипью – столовый уксус. Подготовьте небольшую емкость, два стакана кипятка и четыре ложки уксуса.

Растворите уксус в кипяченой воде;

Налейте смесь в емкость;

И опустите туда обесточенный утюг подошвой вниз;

Следите за тем, чтобы уровень жидкости покрывал только подошву прибора;

Когда вода остынет, утюг можно вынимать.

Технику нужно оставить на марле подошвой вниз до полного высыхания – на 1-2 суток. Только потом можно будет переходить к эксплуатации.

Как почистить утюг снаружи?

Подошва утюга также периодически загрязняется, и ее нужно чистить.

Соль

На плотный лист бумаги нужно насыпать немного соли. Утюг сильно нагреть и водить по кристалликах соли до тех пор, пока не сойдет нагар.

Парафиновая свеча

Парафиновую свечу завернуть в хлопчатобумажную плотную ткань. Затем свечой оттирать горячий утюг. Свеча будет плавиться, поэтому нужно наклонить утюг, чтобы парафин стекал в заранее подготовленный поддон. Ведь если парафин попадет в отверстия утюга, то потом может испортить ваши вещи при глажке.

Перекись водорода

Взять флакон перекиси водорода, смочить в ней ватный диск и протирая подошву утюга, удалить нагар.

Ацетон

В ацетоне или уксусе смочить ватный диск и потереть рабочую поверхность утюга. После удаления нагара на утюге, протрите ее кусочком шерсти. Если нагар не отошел, то выключите утюг, дайте ему немного остыть и поставьте его на ночь, на пропитанную уксусом тряпку. Налет размягчиться, отслоится и его можно будет убрать мягкой тряпкой.

Карандаш для чистки утюга

В хозяйственных магазинах можно приобрести специальный карандаш для чистки утюга от нагара. Чтобы им воспользоваться, нужно нагреть утюг и потереть карандашом. Затем протереть подошву тряпочкой.

Важно помнить, что никогда нельзя чистить утюг грубыми абразивными материалами или ножом. Это вредит рабочей поверхности утюга и может привести к дальнейшим проблемам.