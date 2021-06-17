Огромный град и "световое шоу": Мариуполь накрыла непогода

В Украине непогода накрыла несколько областей, принеся 17 июня грозовые ливни с градом и шквалы до 20 м/с. В Мариуполе из-за погодного ненастья, которое разбушевалось ночью, возникли проблемы с мобильной связью и электричеством, залило улицы, в городе ветер повалил деревья, сообщает РБК-Украина.

В сети опубликовали кадры мощной грозы и поврежденной из-за бури﻿ инфраструктуры в городе.

Отмечается, что над морем природа этой ночью устроила настоящее "световое представление" - разряды молний били в воду почти без остановки.

В некоторых районах Мариуполя возникли перебои со светом и мобильным интернетом.

Шквалы, молнии и плотные потоки воды с неба "украсил" крупный град размером с орех или пельмени.

Несколько таких градин продемонстрировал в своем Facebook волонтер Дмитрий Чичера.

В Мариуполе мощные порывы ветра ломали деревья. Так, например, в Кальмиусском районе шквал повалил высокий тополь, и ствол обрушился на жилую пятиэтажку, повредив балконы.

Ночную грозу, которая бушевала в разных районах Мариуполя, горожане снимали на видео: