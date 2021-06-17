Цены на курятину вырастут: озвучен прогноз

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин, комментируя цены на продукты в Украине, рассказала, как может измениться стоимость курятины в ближайшее время, сообщает Комментарии.

С ее слов, цена мяса курицы может вырасти на 15-20%: