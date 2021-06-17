Цены на курятину вырастут: озвучен прогноз
Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин, комментируя цены на продукты в Украине, рассказала, как может измениться стоимость курятины в ближайшее время, сообщает Комментарии.
С ее слов, цена мяса курицы может вырасти на 15-20%:
"Сейчас в сельскохозяйственных предприятиях наблюдается сокращение поголовья птицы как в яичном, так и мясном направлениях, чего не было более десятилетия. Это приводит к сокращению промышленного производства яиц и мяса птицы. И если летом сокращение предложения по куриным яйцам не ощутимы благодаря лучшей яйценоскости кур в хозяйствах населения, то в курятине такой ощутимой поддержки нет. Данный фактор в сочетании с повышением уровня налогообложения для птицеводов, что сейчас рассматривается в правительстве, может привести к росту цен на курятину на 15-20%", – сказала специалист.