Самые горячие "ангелы" Victoria’s Secret: как они выглядят

Популярный украинский бренд белья Victoria's Secret решил заменить своих моделей, известных как "ангелы", на женщин, отличающихся "достижениями, а не пропорциями". Самыми первыми известными "ангелами" компании являлись Тайра Бэнкс, Хелена Кристенсен, Карен Мюлдер, Стефани Сеймур и Даниэла Пештова, сообщает Обозреватель.

Они выходили на подиум с разнообразными крыльями за плечами, похожими на крылья бабочек, ангелов, птиц и фей. Подборка самых горячих и сексуальных "ангелов" Victoria's Secret.

Victoria's Secret давно заслужила репутацию самого популярного бренда, который сотрудничает только с лучшими моделями. Но ежегодно команда "ангелов" меняется. К примеру, в 2018 году бренд покинула Адриана Лима, а в 2019-ом на ее место пришла венгерская модель Барбара Палвин.

Модель Victoria's Secret на подиуме

Как выглядит модель Victoria's Secret

К слову, все "ангелы" Victoria’s Secret должны были быть ростом от 5 футов 9 дюймов (почти 1,75 метров). Их параметры должны составлять 86-60-86. Индекс массы тела – до 18 %. Таким образом, чтобы стать моделью известного бренда раньше, необходимо было приложить много усилий.

Модель Victoria's Secret с крыльями

Горячая модель Victoria's Secret

Модель Victoria's Secret продемонстрировала стильное белье