После слов о "расстреле ОПЗЖ" в Раде началась драка

Нардеп от “Слуги народа” Никита Потураев решил рассказать с трибуны парламента, когда завершится “эпоха бедности” в стране. Его агрессивная риторика привела к потасовке в стенах ВРУ, сообщает Андрей Павловский.

“Тогда (закончится “эпоха бедности” – прим. ред.), когда закончится эпоха вранья. А закончится она тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию (ОПЗЖ – прим. ред.), совокупное состояние которой сопоставимо с бюджетом Украины, и расстреляет. К сожалению, мы демократическая страна и должны идти медленно и уничтожать вас политически вместе с остальными фракциями этого парламента”, – заявил Потураев.

Выступление “слуги” возмутило нардепов ОПЗЖ – они двинулись к Потураеву и на некоторое время заблокировали трибуну. На помощь однопартийцу сразу же вышли коллеги из фракции. В итоге начались столкновения и заседание Рады было приостановлено.