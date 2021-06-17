Строительство Киевской обходной дороги: от обещаний к реальным шагам

Президентская программа "Большая стройка" возрождает доверие в том, что государство может решать масштабные стратегические задачи. Запорожский и Кременчугский мосты, десятки завершенных долгостроев по всей стране, тысячи километров дорог, больницы, школы, стадионы садики. Все это уже успешные истории, пишет Арсений Пушкаренко, народный депутат Украины, Интерфакс-Украина.

Наша задача как народных депутатов - создавать условия для того, чтобы этот импульс не угасал, а только нарастал. Пришло время еще одного проекта-долгостроя - Киевской обходной дороги (КОД). Рассказываю почему измены нет и почему уже совсем скоро пиариться на критике КОД больше не получится.

Пробки в Киеве ежегодно забирают в города и страны до 260 млрд грн

Отсутствие полноценной обходной дороги в столице Украины – историческая ошибка, последствия которой сегодня "разгребают" киевляне и все пользователи автомобильных дорог страны. Дефицит мостовых переходов через реку Днепр заставляет транзитный автомобильный транспорт, который хочет добраться с левого берега на правый и наоборот, ехать именно через столицу. А отсутствие обходной дороги – въезд в центр города.

До 40% транспорта в Киеве является транзитным. По уровню пробок в рейтинге Tom-Tom столица занимает 7-е место в мире. В среднем киевские автомобилисты ежегодно проводят в пробках около 9,5 дней или 230 часов. В денежном эквиваленте средние потери от стояния в пробках только для 1 водителя составляет около 490 долларов в год. Всего же, по разным расчетам, от сильных пробок Киев теряет от 190 до 260 млрд грн в год. А это колоссальные средства.

Крупнейшая агломерация страны без комфортного сообщения с центром города

По разным оценкам, население Киевской агломерации составляет от 4,2 до 5500000 жителей. Современная планировка в столице рассчитана на 900 тыс. автомобилей. Сейчас это количество в городе колеблется в пределах 1,2-1,5 млн. Без обходной дороги жители пригородов не могут комфортно пользоваться базовой инфраструктурой региона: аэропортами Жуляны и Борисполь.

Разговорам про объездную / окружную / обходную дорогу Киева уже несколько десятков лет. Неудивительно, что любая новая инициатива в этом направлении вызывает в основном скепсис. Масштабы проекта и сложность его воплощения казались неподъемными для Украины. Тем не менее глаза боятся, а руки делают. В прошлом году государство начало долгожданное строительство десятилетия. Стартовало проектирование первых участков дороги. В планах строительство 150-километрового полукольца вокруг столицы. Это будет автобан с более чем 20 транспортными развязками и новым мостом через реку Днепр.

Как найти средства на один из крупнейших инфраструктурных проектов независимой Украины?

Ориентировочная стоимость проекту строительства достигает 85 млрд грн, однако это только предварительные расчеты. Даже сейчас эта сумма сопоставима с годовым бюджетом Укравтодора. Ориентируясь исключительно на бюджетные средства, мы фактически рискуем поставить на паузу восстановления дорог и мостов в остальных областях. Этого допустить мы не можем.

С другой стороны, откладывать реализацию проекта означает сдерживать рост экономики столицы и страны в целом. Выход – это средства международных инвесторов. Однако есть проблема, которая заключается в том, что действующее законодательство, строительные стандарты и нормы, ценообразование – все это сдерживает от выхода на украинский рынок крупной строительной компании с мощным инвестором за собой. От нас ожидают международный конкурс с прозрачными условиями участия и по признанным международным правилам.

Почему Prozorro?

Сейчас некоторые политики пытаются манипулировать этой темой, объединяя систему Prozorro с Законом Украины "О публичных закупках". Но это разные вещи. В одном случае – это IT-продукт, который действительно можно совершенствовать и в который можно имплементировать новые механизмы работы, а в другом – закон с прописанными конкретными требованиями и процедурами, которые рассчитаны исключительно на бюджетную сферу. Мы все верим в Prozorro и уверены, что скоро здесь появятся возможности для новых форм международных контрактов, но для этих изменений нужны годы.

У проекта Киевской обходной дороги столько времени нет. По проекту обходной дороги Киева с 2008 года было заключено 11 меморандумов с компаниями из 6 различных стран – КНР, ФРГ, Литвы, Франции, Турции и Испании. Однако крупные международные компании не хотят работать на недореформированном украинском дорожном рынке. Их главное требование – открытый международный конкурс по международным стандартам FIDIC, CIPS и тому подобное.

Что будет с конкурсом на строительство КОД?

3 июня Верховная Рада Украины приняла законопроект №5309, который внес соответствующие поправки в законодательство. Сразу после этого на парламент посыпался шквал критики. Но давайте смотреть на эту ситуацию трезво.

Первое – правка не отменяет действия законодательства Украины и всех подзаконных актов. Государственные органы (НАБУ, НАЗК, САП, Госказначейство) – продолжают работать и контролировать эту историю на всех этапах.

Второе – Prozorro является системой электронных закупок. Это не панацея. У нее есть свои проблемы и недостатки. Прецеденты с разделением участков дорог на 40 метров или тендерными троллями ярко это подтверждают.

Почему я верю в успех этого проекта? Для меня показателем является реакция крупного бизнеса. Не так давно крупнейшая инвестиционная компания Украины Dragon Capital стала владельцем офисно-логистического комплекса площадью более 100 кв. м. в селе Белогородка. Это в 6 км от будущей Киевской окружной дороги, между трассами М-06 Киев - Чоп и М-05 Киев - Одесса. Кстати, этот участок уже проектируются. Как по мне, это сигнал, что строительству десятилетия быть.

Третье – наша цель заключается в формировании новой практики конкурентного отбора подрядчиков с учетом международных стандартов и норм. И критерием отбора здесь уже должна стать не просто цена, а способность подрядчика привлечь финансирование.

Киевская обходная дорога не должна стать новым долгостроем через ненадежного подрядчика или недофинансирования. Страна должна получить комфортные маршруты для транзитного транспорта и дополнительные инвестиции, мощный стимул для экономики.

После внесения изменения в законодательство Верховная Рада Украины передает эстафету Министерству инфраструктуры, которое должно теперь с помощью лучших мировых консультантов разработать новый безупречный и прозрачный конкурс для международных компаний. От претендентов потребуется опыт реализации масштабных инфраструктурных проектов и наиболее экономически выгодный механизм привлечения финансирования для реализации проекта.