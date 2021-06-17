Стало известно, жители каких стран пьют воду из-под крана
Специалисты, опираясь на данные американских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), составили список европейских стран, где безопасно пить водопроводную воду. Поэтому туристы и мигранты этих стран могут не покупать воду в бутылках, сообщает 24 Канал.
В общем, людям, которые собираются в Европу, можно не беспокоиться о качестве водопроводной воды, потому что в списке стран, где ее можно употреблять, представленные большинство регионов Европы. Сам список содержит названия 30 государств.
В каких странах безопасно пить воду из-под крана
От Исландии до Мальты вода из-под крана является вполне пригодной для постоянного употребления.
Из стран Центральной Европы безопасной водопроводной водой могут похвастаться следующие государства:
- Австрия;
- Германия;
- Польша;
- Чехия;
- Словения;
- Швейцария.
Можно не волноваться о качестве проточной воды также жителям западных регионов, а именно:
- Великобритании;
- Франции;
- Нидерландов;
- Бельгии;
- Люксембурга;
- Лихтенштейна;
- Ирландии.
Что касается южной части Европы, то качественная водопроводная вода доступна в:
- Андорре;
- Ватикане;
- Гибралтаре;
- Греции;
- Испании;
- Италии;
- Македонии;
- Мальте;
- Монако;
- Португалии;
- Сан-Марино.
Северная Европа издавна славится чистыми водами, поэтому не удивительно, что все южноевропейские страны обеспечены чистой водопроводной водой. К этим странам относятся:
- Дания;
- Исландия;
- Норвегия;
- Финляндия;
- Швеция;
- Латвия.
Где нельзя пить воду из-под крана
Опасно употреблять водопроводную воду в следующих странах:
- Украина;
- Албания;
- Беларусь;
- Босния и Герцеговина;
- Болгария;
- Хорватия;
- Кипр;
- Эстония;
- Венгрия;
- Литва;
- Молдова;
- Черногория;
- Румыния;
- Россия;
- Сербия;
- Словакия;
- Турция.