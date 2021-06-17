Стало известно, жители каких стран пьют воду из-под крана

Стало известно, жители каких стран пьют воду из-под крана

Специалисты, опираясь на данные американских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), составили список европейских стран, где безопасно пить водопроводную воду. Поэтому туристы и мигранты этих стран могут не покупать воду в бутылках, сообщает 24 Канал.

В общем, людям, которые собираются в Европу, можно не беспокоиться о качестве водопроводной воды, потому что в списке стран, где ее можно употреблять, представленные большинство регионов Европы. Сам список содержит названия 30 государств.

В каких странах безопасно пить воду из-под крана

От Исландии до Мальты вода из-под крана является вполне пригодной для постоянного употребления.

Из стран Центральной Европы безопасной водопроводной водой могут похвастаться следующие государства:

  • Австрия;
  • Германия;
  • Польша;
  • Чехия;
  • Словения;
  • Швейцария.

Можно не волноваться о качестве проточной воды также жителям западных регионов, а именно:

  • Великобритании;
  • Франции;
  • Нидерландов;
  • Бельгии;
  • Люксембурга;
  • Лихтенштейна;
  • Ирландии.

Что касается южной части Европы, то качественная водопроводная вода доступна в:

  • Андорре;
  • Ватикане;
  • Гибралтаре;
  • Греции;
  • Испании;
  • Италии;
  • Македонии;
  • Мальте;
  • Монако;
  • Португалии;
  • Сан-Марино.

Северная Европа издавна славится чистыми водами, поэтому не удивительно, что все южноевропейские страны обеспечены чистой водопроводной водой. К этим странам относятся:

  • Дания;
  • Исландия;
  • Норвегия;
  • Финляндия;
  • Швеция;
  • Латвия.

Где нельзя пить воду из-под крана

Опасно употреблять водопроводную воду в следующих странах:

  • Украина;
  • Албания;
  • Беларусь;
  • Босния и Герцеговина;
  • Болгария;
  • Хорватия;
  • Кипр;
  • Эстония;
  • Венгрия;
  • Литва;
  • Молдова;
  • Черногория;
  • Румыния;
  • Россия;
  • Сербия;
  • Словакия;
  • Турция.



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