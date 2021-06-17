Стало известно, жители каких стран пьют воду из-под крана

Специалисты, опираясь на данные американских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), составили список европейских стран, где безопасно пить водопроводную воду. Поэтому туристы и мигранты этих стран могут не покупать воду в бутылках, сообщает 24 Канал.

В общем, людям, которые собираются в Европу, можно не беспокоиться о качестве водопроводной воды, потому что в списке стран, где ее можно употреблять, представленные большинство регионов Европы. Сам список содержит названия 30 государств.

В каких странах безопасно пить воду из-под крана

От Исландии до Мальты вода из-под крана является вполне пригодной для постоянного употребления.

Из стран Центральной Европы безопасной водопроводной водой могут похвастаться следующие государства:

Австрия;

Германия;

Польша;

Чехия;

Словения;

Швейцария.

Можно не волноваться о качестве проточной воды также жителям западных регионов, а именно:

Великобритании;

Франции;

Нидерландов;

Бельгии;

Люксембурга;

Лихтенштейна;

Ирландии.

Что касается южной части Европы, то качественная водопроводная вода доступна в:

Андорре;

Ватикане;

Гибралтаре;

Греции;

Испании;

Италии;

Македонии;

Мальте;

Монако;

Португалии;

Сан-Марино.

Северная Европа издавна славится чистыми водами, поэтому не удивительно, что все южноевропейские страны обеспечены чистой водопроводной водой. К этим странам относятся:

Дания;

Исландия;

Норвегия;

Финляндия;

Швеция;

Латвия.

Где нельзя пить воду из-под крана

Опасно употреблять водопроводную воду в следующих странах:

Украина;

Албания;

Беларусь;

Босния и Герцеговина;

Болгария;

Хорватия;

Кипр;

Эстония;

Венгрия;

Литва;

Молдова;

Черногория;

Румыния;

Россия;

Сербия;

Словакия;

Турция.





