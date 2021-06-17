ВР приняла решение реформировать Нацраду по вопросам телерадиовещания

Народные депутаты в Верховной Раде приняли изменения в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Они предусматривают реформирование этого органа, сообщает Обозреватель.

За документ №4107 во втором чтении проголосовали 302 парламентария (поименное голосование). Заседание состоялось 17 июня и транслировалось онлайн на телеканале "Рада".

Инициаторами законопроекта выступили депутаты от "Слуги народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук. Документом внесены изменения в ряд ЗУ:

"О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания";

"О телевидении и радиовещании";

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19";

"Об административных услугах".

Результаты голосования. Источник: Телеканал "Рада"

Принятым законом, в частности: