ВР приняла решение реформировать Нацраду по вопросам телерадиовещания

ВР приняла решение реформировать Нацраду по вопросам телерадиовещания

Народные депутаты в Верховной Раде приняли изменения в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Они предусматривают реформирование этого органа, сообщает Обозреватель.

За документ №4107 во втором чтении проголосовали 302 парламентария (поименное голосование). Заседание состоялось 17 июня и транслировалось онлайн на телеканале "Рада".

Инициаторами законопроекта выступили депутаты от "Слуги народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук. Документом внесены изменения в ряд ЗУ:

  • "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания";
  • "О телевидении и радиовещании";
  • "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19";
  • "Об административных услугах".
Результаты голосования
Результаты голосования. Источник: Телеканал "Рада"

Принятым законом, в частности:

  • усовершенствована процедура назначения и прекращения полномочий членов Нацсовета;
  • установлен перечень требований и ограничений к кандидатурам на должности членов этого органа;
  • усовершенствована процедура оплаты труда членов государственного регулятора и работников аппарата Национального совета;
  • устранены коллизии по рассмотрению Нацсоветом вопросов на заседаниях во время действия карантина и других ограничительных мер.

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