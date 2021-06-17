ВР приняла решение реформировать Нацраду по вопросам телерадиовещания
Народные депутаты в Верховной Раде приняли изменения в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Они предусматривают реформирование этого органа, сообщает Обозреватель.
За документ №4107 во втором чтении проголосовали 302 парламентария (поименное голосование). Заседание состоялось 17 июня и транслировалось онлайн на телеканале "Рада".
Инициаторами законопроекта выступили депутаты от "Слуги народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук. Документом внесены изменения в ряд ЗУ:
- "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания";
- "О телевидении и радиовещании";
- "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19";
- "Об административных услугах".
Принятым законом, в частности:
- усовершенствована процедура назначения и прекращения полномочий членов Нацсовета;
- установлен перечень требований и ограничений к кандидатурам на должности членов этого органа;
- усовершенствована процедура оплаты труда членов государственного регулятора и работников аппарата Национального совета;
- устранены коллизии по рассмотрению Нацсоветом вопросов на заседаниях во время действия карантина и других ограничительных мер.