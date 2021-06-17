В Украине презентовали новую зенитную ракету

Конструкторское бюро Луч представило новую управляемую зенитную ракету Коралл для комплексов средней дальности, сообщает Лига.net.

"Коралл должен работать по баллистическим целям. Конечно, не всех классов, но он должен работать по баллистическим целям", – говорит глава КБ Луч Олег Коростелев.

По его словам, разрабатываемая ракета будет оснащена активной головкой самонаведения Оникс от украинской компании Радионикс.

Также конструктор назвал предполагаемые сроки разработки ракеты:

"Мы прокатали Нептун, мы его сделали вместе с государственными испытаниями за два года. Этот комплекс мы тоже сделаем порядком за два года до начала госиспытаний".

Разработчики сообщают, что масса ракеты – 300 кг, масса боевой части 25 кг. Скорость – 3600 км/ч. По заявлениям КБ Луч, Коралл сможет поражать цели на расстоянии 30 км.