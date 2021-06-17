Ford начал выпуск своего самого ожидаемого автомобиля

В прошлом году «голубой овал» представил внедорожник Ford Bronco 2021 (нового поколения). Прошло немало времени, и автомобиль наконец-то отправился в производство – его выпуск стартовал на основном заводе марки в Мичигане, сообщает АвтоПортал.

После 25-летнего перерыва машина вызвала невероятный интерес у публики: как сообщил Форд, на от момента премьера новый Бронко поступило 190 тыс. заказов, и это только из США и Канады. При этом пока производитель утвердил план в 125 тыс. машин, покупатель их должны доставить до конца года. Если же заказать новый Бронко прямо сейчас, то получить свою «лошадку» покупатель сможет не раньше 2020-го.

Немаловажно, что для запуска модели производитель мобилизовал значительные ресурсы: в частности, инвестировал 750 млн долларов и дополнительно нанял 2 700 рабочих.

Оригинальный Ford Bronco, к слову, выпускался с 1965 по 1996 год. За это время машина пережила пять поколений и разошлась общим тиражом свыше 1,1 млн экземпляров, став настоящий иконой автомобилистроения.

Новый Ford Bronco 2021

Новый Ford Bronco «вернулся в игру» в двух версиях – классической двухдверной, а также современной (более практичной и удобной) 4-дверной модификации. Помимо этого, покупателям также доступен «кроссоверный» вариант модели – Bronco Sport (также 4-дверный).

При создании нового Бронко Форд хотел максимально выделить те качества, которыми обладал и «предок». Именно поэтому машина получилась утилитарной и с дизайном в стиле ретро. Клиренс нового Бронко составляет немалые 294 мм, углы въезда и съезда – 29 и 37,2 градуса соответственно. Также Bronco может преодолеть брод глубиной до 851 мм, что, является рекордным показателем в классе. Еще одна особенность – уже с завода автомобиль «идет» на огромных 35-дюймовых внедорожных шинах.

Ford выбрал два двигателя для современного Bronco. Базовый вариант оснащен 4-цилиндровым 2,3-литровым EcoBoost мощностью 270 л.с. и крутящим моментом 420 Нм (коробка – 7МКПП или 10АКПП). Старшим версиям положен 2,7-цилиндровый V6, который выдает 310 лошадиных сил и 542 Нм крутящего момента (трансмиссия – только АКПП). Привод в обоих случаях – полный.

В то же время Bronco Sport предлагается, как с передним приводом, так и системой 4х4. Моторы у него тоже скромнее: базовым является трехцилиндровый 1.5 EcoBoost на 184 л.с. и 257 Нм, а старшим агрегатом – 2,0-литровый четырехцилиндровый на 248 л.с. и 372 Нм.

Для машины доступно аж 200 аксессуаров, которые предлагает сам производитель – лебедки, палатки, допосвещение, различные крепления и багажники (для велосипедов, лодок и т.п.).

Стартовая цена нового Ford Bronco в США составляет 29 995 долларов. Версия Sport оценена минимум в 28 155 долларов.