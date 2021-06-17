Корбан заявил о схемах уклонения от налогов в сети "Цитрус"

Днепровский бизнесмен Геннадий Корбан, который в марте стал совладельцем ООО "ЗТ-ІНВЕСТ", являющиеся одним из юрлиц сети магазинов электроники "Цитрус", рассказал о масштабных схемах уклонения от уплаты налогов в компании, сообщает БизнесЦензор.

В течение последних трех месяцев был проведен глубокий анализ и аудит деятельности компании.

"Специалисты кропотливо изучали документы. И обнаружили вещи, о которых не принято говорить вслух. Первое - оптимизация налогов путём незаконной переуступки долгов без согласия кредиторов. Второе - передача оборотных товаров на безоплатной основе фирмам-сателлитам. И главное - это многолетняя "серая" растаможка товаров компанией "Цитрус", которая якобы заботилась о своей репутации", – отметил бизнесмен.

Кроме того, Корбан заявил, что его юристы подали более четырех судебных исков общей суммой более 1 млрд грн к партнеру совладельцу компании "Цитрус" Григорию Топалу и группе юрлиц, которые он контролирует. Также, по его словам, подготовлены соответствующие жалобы в правоохранительные и налоговые органы Украины.