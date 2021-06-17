На Житомирщине задержали самолет, незаконно залетевший из Румынии

Пограничники задержали самолет, который незаконно залетел из Румынии и приземлился возле Бердичева Житомирской области ночью 17 июня. Об этом, ссылаясь на Госпогранслужбу, сообщает Украинская правда.

"Этой ночью пограничники Черновицкого отряда зафиксировали факт незаконного пересечения государственной границы самолетом из Румынии в Украину. Оперативные сотрудники Госпогранслужбы установили место вероятного приземления нарушителей – аэродром недалеко от города Бердичев", – написали в пресс-центре ведомства.

На место, где приземлился самолет, прибыли пограничники для задержания. Но, заметив их, нарушители снова поднялись в воздух.

Вскоре сотрудники Житомирского отряда задержали на аэродроме лицо, которое с земли координировало действия экипажа самолета. После этого АН-2 снова совершил посадку.

На борту самолета было три человека, их также задержали. Во время осмотра места происшествия обнаружили радиостанции, фонари и другие принадлежности для организации незаконного взлета и посадки.

Пограничники сообщили в компетентные органы о нарушении правил международных полетов и незаконное пересечение госграницы Украины. Обстоятельства правонарушения выясняются.