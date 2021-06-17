В Москве произошло зрелищное и очень дорогое ДТП

О пострадавших, кроме люксового кроссовера Бентли, не сообщается, сообщает Автоцентр.

Вчера в центре российской столицы произошло зрелищное и очень дорогое ДТП, о котором не сообщить читателям просто невозможно. Его участниками стали кроссовер Bentley Bentayga стоимостью более 200 000 долларов и трамвай «Витязь-М». Инцидент произошел на улице Лесной. Также сообщается о том, что два трамвайных маршрута пришлось временно изменить из-за кроссовера, перегородившего пути.

По предварительной информации, виновник аварии – водитель дорогостоящего кроссовера Бентли, который совершил небезопасный маневр, что отлично видно на видео ниже. Девушка не посмотрела по сторонам и столкнулась с рельсовым транспортом.

Результат случившегося можете оценить на фото. Зеленый Bentayga получил значительные повреждения боковой части. У автомобиля сработали подушки безопасности и надувная шторка водительской двери. Внедорожник подлежит ремонту, но удовольствие получится недешевое.