Корниенко прокомментировал встречу Байдена с Путиным

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в четверг, 17 июня выделил позитивные для Украины моменты в заявлениях американского президента Джо Байдена во время встречи с его российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Вести.

Это поддержка территориальной целостности и суверенитета нашей страны, а также желание Байдена усиливать дипломатию.

"Понятно, что по мнению одной стороны нельзя делать выводы. Когда мы услышим впечатления президента РФ, а затем президента Байдена – если это сложить, то в принципе можно понять, что для Украины встреча прошла неплохо", – объяснил Корниенко.

Парламентарий обратил внимание на то, что Байден в очередной раз подтвердил поддержку Украины в вопросах территориальной целостности и суверенитета.

"У него прозвучала мысль, что нужно усиливать дипломатию в направлении Минских соглашений. Я это понял так, как мы это понимаем последние семь лет. Минские соглашения, цитируя другого руководителя другой большой страны, госпожу Меркель – это "высеченные скрижали".

Когда человек говорит, что нужно углублять дипломатию, он точно намекает на то, что нужно что-то пересматривать и переосмысливать, а не в том русле, в котором РФ говорит об этом – что это какие-то догмы, конституция, международные нормы", – сказал Корниенко.

Он считает, что для нас это хороший сигнал и поддержка Украины будет продолжаться. А Минские соглашения будут выполняться в интересах нашей страны. На замечание журналистки о том, что ни о каких изменениях в Минском формате речь не шла, Корниенко ответил, что такая фраза прозвучала со стороны Путина.