Международные резервы Украины выросли до $28 млрд

Международные резервы Национального банка после уменьшения в мае до $27,84 млрд снова достигли $28 млрд, сообщает БизнесЦензор.

По словам главы Совета Нацбанка Богдана Данилишина, в течение прошлой неделе на межбанковском валютном рынке наблюдалось существенное (около $43 млн в среднем за день) преобладание предложения иностранной валюты над спросом, что обусловило укрепление курса гривны на 0,8% – до 27 грн/$1.

"Увеличению предложения иностранной валюты на рынке способствовали высокие цены на основные товары украинского экспорта – сельскохозяйственную продукцию, железную руду и сталь, а также увеличение спроса нерезидентов на государственные ценные бумаги Украины", – отметил Данилишин.

С целью сглаживания функционирования валютного рынка, добавил глава Совета НБУ, регулятор впервые за последние 2 месяца применил валютные интервенции, выкупив с рынка $375 млн.