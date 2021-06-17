Россия не обсуждала с США присоединение последней к "нормандскому формату", – Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джозеф Байден не обсуждали подключение Вашингтона к "нормандскому формату, сообщает Интерфакс-Украина.

"Нет, это не обсуждалось", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что со стороны США прежний спецпредставитель Курт Волкер проводил соответствующие консультации.

"Американцы совершенно справедливо пытались из первых рук получить информацию о позиции сторон и получали таким образом информацию о позиции российской стороны", – сказал Песков.

При этом он добавил: "Говорили о том, что в принципе можно было бы воссоздать такой механизм" .

"Сам по себе "нормандский формат", хотя его эффективность оставляет желать лучшего – не по нашей вине, – но все-таки он самодостаточный. Какие-то новые участники там вряд ли требуются, но, конечно же, вести консультации с американцами – это то, что вполне возможно, и то, о чем вчера говорилось", – отметил Песков.

Кроме того, он сообщил, что расхождения на саммите президентов РФ и США сохранялись по теме Беларуси и роли НАТО.

"Естественно, расхождения по Беларуси. Как ни странно, понимание того, что по Украине, по Донбассу единственным возможным средством урегулирования является комплементация Минских договоренностей, кстати, но это опять же к плюсу относится, потому что такое понимание было подтверждено", – сказал Песков.

Говоря о расхождениях позиций, на саммите, он также сообщил, что, несмотря на то, что лидеры не сильно вдавались в тематику НАТО, но "было понимание того, что здесь тоже мы придерживаемся разных точек зрения о предназначении Альянса, той роли, которую он играет и так далее" .

"Вот, наверное, вот это наиболее критические сферы", – сказал Песков.

Тема Беларуси на саммите, заметил он, не относившаяся к числу приоритетов, действительно была озвучена американской стороной.

"Озвучена была во всем хорошо известном ключе, мы все знаем позицию американцев – есть и проблематика самолета, они считают это недопустимым и так далее, нарушением всего и вся, на это у нас есть своя позиция, что у нас есть информация, полученная из первоисточника – от президента Беларуси", – сказал Песков.

Он добавил: "И президенту Путину не с руки не доверять своему белорусскому коллеге" .