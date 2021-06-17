Представлен самый большой внедорожник Kia

Telluride 2022 модельного года получил обновленный дизайн и немного подорожал, сообщает Автоцентр.

Самый большой кроссовер южнокорейской марки дождался планового обновления. Kia Telluride получил немного другую решетку радиатора, новый логотип производителя и стандартную для всех версий систему Smart Cruise Control-Curve. Основываясь на данных навигации, она превентивно замедляет автомобиль перед поворотом.

Основные изменения ждут покупателей в салоне. Для комплектаций LX и S производитель решил расширить список стандартного оборудования. Теперь в арсенале кроссоверов Киа начального уровня – 10,25-дюймовая мультимедийная система с GPS-навигацией и ассистент движения по шоссе.

Внедренные производителем улучшения привели к повышению стоимости кроссовера. Ценник комплектации LX стартует от $32 790, что на $600 больше, чем в прошлом году. Комплектация Telluride S подорожала на $700, до $35 290, а EX и SX – на $200.

Мотор во всех случаях – 3,8-литровый V6 с отдачей 295 л.с. и 355 Нм. Работает агрегат в связке с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. За $2 000 на кроссовер установят систему 4х4, доступную для большинства комплектаций.