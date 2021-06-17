Три правила питания в офисе, которые помогут оставаться в форме

Сидячая работа и минимум физической активности на выходных это прямой путь к лишнему весу, которому подвержены офисные сотрудники, сообщает WomanEL.

3 правила питания в офисе, которые помогут оставаться в форме.

Питайтесь пять раз в день

Несмотря на загруженность и неудобства помните, что нужно питаться небольшими порциями, но часто. При этом, нужно учитывать количество калорий, которые вы должны потреблять за день, чтобы не набирать вес. Такое питание поможет не чувствовать себя голодным и не переедать вечером.

Полезные перекусы

Вместо чипсов и кофе с кучей сахара предусмотрите для себя полезные перекусы, например, немного орехов, фрукты или сухофрукты. Эти продукты помогут быстро подкрепиться и при этом насыщают организм витаминами и минералами.

Носите с собой

Важный совет, который помогает не набирать лишний вес в условиях офисной работы это носить с собой обед и при необходимости завтрак в судках. Так вы будете есть сбалансированную и полезную еду в нужных пропорциях, вместо булок или фаст-фуда.