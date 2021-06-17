IBox Bank получил статус абонента-идентификатора системы BankID

К системе BankID от НБУ в качестве абонента-идентификатора присоединился транзакционный банк IBOX BANK, сообщает Обозреватель.

АО "АЙБОКС БАНК" закончил тестирование системы идентификации BankID совмесно с техническими специалистами Национального банка Украины. Теперь клиентам банка стала доступна услуга онлайн идентификации для доступа к любым финансовым услугам внутри страны.

Что такое BankID?

Система, созданная для обеспечения надежной и удобной идентификации пользователя, позволяющая предоставлять административные и банковские услуги через интернет на специальных порталах без физического присутствия клиента.

BankID работает на основе протокола OAuth 2.0 и по своему принципу похож на опцию "войти через Facebook". Клиент инициирует запрос на онлайн портале, через безопасный шлюз НБУ запрос попадает к банку-идентификатору, а верифицированные персональные данные в зашифрованном виде попадают по адресу. Любой запрос может быть инициирован только клиентом.

На данный момент к сервису BankID от НБУ подключено 36 украинских банков-идентификаторов, что позволяет покрыть запросы абсолютного большинства банковской аудитории Украины в сервисе удаленной идентификации.