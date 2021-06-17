Цены на бензин возобновили рост, автогаз дешевеет

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 17 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем немного выросли. Автогаз дешевеет, сообщает РБК-Украина.

По данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,37 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 29,31 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 27,72 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 15,58 гривен за литр (-0,02 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Отметим, рост цен на энергоносители привел к тому, что за январь-май 2021 года импорт топливно-энергетических товаров в Украину вырос на 21% до 4,211 млрд долларов.