В Киеве начали записывать на вакцинацию через семейных врачей

Киевская мэрия решила начать массовую вакцинацию от коронавируса в пунктах прививок на базе Центров первичной медико-санитарной помощи. Записаться к ним можно будет через семейных врачей. Об этом, ссылаясь на пресс-службу КГГА, сообщает Левый берег.

"Появилась еще одна дополнительная опция – горожан, зарегистрированных в "Дии" и внесенных в перечни ожидания учреждений здравоохранения, прививать в пунктах, открытых на базе Центров первичной медико-санитарной помощи. Для удобства горожан медики звонят и приглашают на вакцинацию в конкретное время и в конкретное заведение согласно очередности листа ожидания. Чтобы попасть в лист ожидания, необходимо позвонить своему семейному врачу и сообщить о желании вакцинироваться", – рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

До сих пор в столице был только один центр вакцинации для лиц до 65 лет (не из приоритетных групп) на базе Международного выставочного центра, он работает только два дня в неделю.

Параллельно продолжается прививочная кампания для определенных дорожной картой Минздрава Украины целевых групп, в частности педагогов.

"Сейчас вакцинируют педагогов. Привиты уже 36 630 человек. Также продолжаются прививки медицинских, социальных работников, участников ООС и тому подобное. Недавно началась вакцинация работников законодательных, исполнительных и судебных органов власти центрального, регионального и местного уровней и органов местного самоуправления. И, конечно, продолжается вакцинация киевлян в возрасте 65 лет и старше", – сказал Поворозник.

Напомним, что по состоянию на 17 июня в Киеве вакцинировали 201 тысячу человек.