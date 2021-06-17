"ОПЗЖ" требует созвать комитет для оценки высказывания Потураева

Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует немедленно созвать регламентный комитет, чтобы дать оценку высказываниям главы Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева, сообщает Интерфакс-Украина.

Потураев заявил, что эпоха бедности закончится, "когда расстреляют ОПЗЖ".

"Мы требуем немедленно созвать Регламентный комитет, который бы дал оценку высказываниям Потураева, а на время расследования отстранить его от председательствования профильного комитета", - заявил народный депутат Юрий Павленко.

Потураев недипломатично высказался во время обсуждения законопроекта №4107 о внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении независимости Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания на пленарном заседании в четверг.

После высказывания Потураева, у трибуны образовалась толчея, после чего председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на несколько минут объявил перерыв.

Потураев после перерыва извинился за высказывание, однако народные депутаты из фракции "ОПЗЖ" продолжали настаивать на своих позициях, и также заявили, что не будут принимать участие в заседании комитета по вопросам информационной политики, пока его возглавляет Потураев.