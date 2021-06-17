Новые условия получения субсидий: министр рассказала детали

Министр социальной политики Марина Лазебная в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» рассказала о правилах оформления заявок на продолжение предоставления субсидий, сообщает Украина24.

"По вопросу о субсидиях. Действительно правительство в мае сформулировало, для кого автоматически перечисляются субсидии. Поэтому у нас есть около 2,5 млн домохозяйств, для которых не нужно будет ходить и подавать новые декларации, за них это сделают органы социальной защиты, информация о получателях этих субсидий будет верифицирована Министерством финансов.

После этого будет принято решение, если у людей не изменились имущественные позиции и состав домохозяйств, то для них будет переназначены субсидии, их об этом проинформируют. И очень важно, если не будет никаких изменений, то субсидия назначается с 1 мая" , - отметила министр.

Но есть некоторые исключения, они касаются около 400-500 тыс. домохозяйств, где надо подтвердить факт регистрации места проживания.

"Такие люди, и эта информация есть на сайте Минсоцполитики, должны принести документы или в Центр предоставления административных услуг, а если они живут в маленьких общинах, то в отдел, где предоставляется административная поддержка, и подать соответствующие документы - заявление и декларацию - и им также будет переназначена субсидия, если они подпадают под все критерии лиц, нуждающихся в поддержке государства.

У нас были две формы предоставления субсидий. Вся помощь в денежной форме, только она или предоставлялась человеку на его счет, или на счет в банке, но перечислялась поставщику услуг, где человек их получал. А сейчас принято решение только о монетизированной форме субсидий. У нас в 93% субсидиантов монетизированная форма получения субсидий. Мы и всех других переводим на эту форму" , - заявила Лазебная.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, на сколько может сократиться количество получателей субсидий после введения новых правил.