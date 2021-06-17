Бывший премьер-министр Яценюк считает, что Россия повторит судьбу СССР

Режим Владимира Путина в России падет после его вчерашней встречи с президентом США Джо Байденом в Швейцарии, уверен премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, сообщает Сегодня.

"Когда-то в Женеве встречались президент США Рейган и президент Советского Союза Горбачев. Затем прошло определенное время, и чем это закончилось для Советского Союза? СССР пал после встречи Рейгана с Горбачевым. Я знаю, что будет с путинской Россией", – сказал Яценюк, но прогнозировать точную дату для этого он не стал.

Экс-премьер также подчеркнул, что Путин не достиг своей цели.

"Для Путина ключевая цель – это захватить Украину. И он об этом мечтает еще с 2004 года, еще со времен Оранжевой революции", – добавил Арсений Яценюк.

Кроме того, Путину не удалось разбить международную коалицию в поддержку Украины, несмотря на втягивание Украины в скандалы с импичментом в США, реальный подрыв репутации Украины в Евросоюзе, покупку политиков в ЕС, ежедневные кибератаки и троллинговые компании, цель которых – дезинформация, дискредитация Украины и подрыв единства внутри страны.

"То есть, все действия направлены только на одно – восстановление границ Советского Союза. Для него Украина – ключевая. Беларусь – второй-третий порядок. Хотя Беларусь у него и так всегда была под рукой. Поэтому Путин не достиг цели", – добавил лидер НФ.

По мнению Яценюка, с американской стороны целью встречи Байдена с Путиным должно быть "уменьшение эскалации, уменьшение напряженности в отношениях, и не более".

"Дальше Соединенные Штаты Америки будут следовать своей повестке", – уверен политик.