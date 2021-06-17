Минфин назвал месяц пиковых выплат по госдолгу

Министерство финансов Украины обнародовало график помесячных платежей государственного долга по действующим договорам по состоянию на 1 июня 2021 года, сообщает РБК-Украина.

До конца года необходимо выплатить 368,4 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 249,6 млрд гривен, по внешнему - 118,8 млрд гривен.

По данным Минфина, самые большие выплаты предстоят в сентябре - 104,2 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 22,8 млрд гривен, по внешнему - 81,4 млрд гривен.

В июне власти Украины в сентябре должны вернуть кредиторам - 74,6 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 62,8 млрд гривен, по внешнему - 11,8 млрд гривен.

Как сообщалось, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 апреля 2021 года составил 2 534,28 млрд гривен или 91,33 млрд долларов. Долг вырос в результате размещения еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов.