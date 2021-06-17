КрАЗ показал перспективные шасси для вооружений

В рамках выставки "Зброя та безпека 2021", которая проходит в Киеве на этой неделе, "АвтоКрАЗ" показал макеты перспективной линейки шасси под установку различных вооружений, сообщает Autoconsulting.

КрАЗ планирует сделать ставку на объединение своих шасси с двухрядной армейской кабиной китайского производства SAANXI. Притом, пусковую установку для проекта "Нептун-2" на КрАЗе видят более компактной, чем первый экспериментальный образец, поступивший на вооружение ВСУ и выполненный также на КрАЗе-7634НЕ. Завод видит, где и как можно сделать ее более маневренной. Также в перспективное семейство армейских грузовиков КрАЗ включил шасси под РСЗО, тягачи для перевозки бронетехники, шасси под колесную САУ "Богдана" и целое семейство вспомогательных армейских автомобилей.

Впервые предприятие показывало 2-осный КрАЗ-5401НЕ с двухрядной кабиной SAANXI и новой установкой БМ-21, состоящей из 50 направляющих для ракет «Град» еще на выставке в 2018 году. Помимо увеличенного количества, БМ «Берест» получила и новую систему управления огнем, размещенную прямо в кабине.

Однако закупки техники у "АвтоКрАЗа" со стороны Минобороны фактически прекратились в 2018 году.